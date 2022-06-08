На окупованій Херсонщині росіяни вводять рубль і свою програму у школах, – Британія

Російські окупанти доволі впевнено почувають себе в Херсонській області. Хоча українські військові здійснюють контратаки на ворога в цьому регіоні.

Росія почала війну проти України, переконуючи всіх, що ні про яку окупацію мова не йтиме. Та як показали вчинки загарбників, все вийшло навпаки. І туди, куди прийшла російська армія, одразу є намагання втягнути цю територію до Росії. Так сталося і в Херсонській області, єдиному регіоні, де окупантам вдалося захопити обласний центр.

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Вже з самого початку захоплення Херсону та Херсонської області росіяни намагалися показати, що "вони тут надовго". Одразу знайшлися і колаборанти, які погодилися на співпрацю з окупантами. А вже після цього пішла мова про включення Херсону до складу Росії.

Спочатку це намагалися організувати через так званий "референдум", але ідею його організації довелося відкласти через опір місцевого населення. Далі була ідея "приєднати Херсонську область до Криму". Хоча Крим – це Україна, що б там не думали зрадники.

Та поки колаборанти на їх кремлівські куратори розробляють ідею як "передати" Херсонську область під контроль Росії "на законному рівні", там вже на повну встановлюють російські порядки. І мова йде не лише про пограбування українських фермерів та вивезення крадених українських товарів через окупований Крим в Росію.

Навіть британська розвідка помітила, що в окупованому Херсоні росіяни змушують місцеву "адміністрацію" узгоджувати свої дії з російською владою. Також в регіоні вводиться російський рубль. Він нібито має стати законним платіжним засобом в регіоні.

Окрім того, в школи набирають російських вчителів, адже навчальний процес там теж переводять на російську програму, включно з російською мовою. Правда навчання в школах має поновитися аж у вересні, і невідомо яка ситуація до цього часу буде у війні Росії проти України – які міста та області будуть окуповані (і чи будуть взагалі) та де пролягатиме лінії фронту.

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Варто відзначити, що намагання запровадити навчання за російською програмою окупанти намагаються і в інших захоплених містах. У тому ж Маріуполі. Та для цього доводиться брати вчителів з Росії. Перед ними стоїть завдання "підтягнути" в школярів знання російської мови. Адже, попри заяви окупантів, українські діти не готові до навчання російською мовою.

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