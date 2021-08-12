Окупований Крим чекають аномальні зливи: можуть бути нові "потопи"

Окупований Крим невдовзі знову має накрити негода. Прогнозують, що до 2023 року півострів зіткнеться з аномальними зливами і новими "потопами".

Причини негоди – глобальні зміни клімату. Про це розповів кліматолог та метеоролог Володимир Рябов.

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Коли клімат був стабільний, літо в Криму видавалось сухим. Тепер, як зазначив кліматолог, на півострові "гойдалки погоди". Кілька років поспіль були посухи, а тепер – аномальна вологість. Влітку 2021 року півострів почали заливати нехарактерні сильні дощі.

Рябов зазначив, що кримські метеорологи щомісяця фіксують підвищені показники місячної норми опадів. Ба більше, важко спрогнозувати, якої погоди чекати надалі.

Наступні роки будуть вологими

Метеоролог розповів, що результати довгих спостережень показали чотирирічну циклічність кліматичних коливань за останні 20 років. До 2020 роки науковці фіксували зменшення річної норми опадів. Торік їх випало 370 міліметрів замість звичних 530

Рябов ще раніше прогнозував, що 2021 рік у Криму почнеться зі збільшення річної суми опадів.

Наступні кілька років повинні бути вологими. Тобто природа компенсує той дефіцит, який зібрався за попередні 4 роки,

– сказав кліматолог.

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