З 24 лютого репресії в окупованому Криму вийшли на нереальний рівень, – кримський активіст

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в окупованому Криму посилились репресії проти татар та українців. Після подій 9 серпня у Новофедорівці фсб розпочала справжні "чистки".

Про це 24 каналу розповів кримський активіст Василь Самойлов. Він також додав, що нині посилився партизанський рух у Криму, який займається збором і передаванням данних Україні, що дуже не подобається фсб.

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Репресії в Криму посилилися

За словами активіста, нині репресії на півострові значно посилилися, порівняно навіть з 2014 – 2015 роками.

"З моменту 24 лютого репресії в Криму вийшли на якийсь просто нереальний рівень", – наголосив Самойлов.

Він зазначив, що є величезна кількість заарештованих татар і українців. А ще зауважив, що після подій 9 серпня, коли була атака на аеродром у Новофедорівці, фсб розпочала справжні "чистки" в Саках та Сакському районі.

Для кримчан є один безпечний шлях – через росію у Латвію

Самойлов також розповів про найбезпечніший шлях з Криму. Нині цей шлях через росію у Латвію.

Можна також виїжджати до Грузії, але на грузинському кордоні російські прикордонники та ФСБ набагато жорсткіше працюють, ніж на латвійському кордоні,

– підкреслив активіст.

Ставлення кримчан до повномасштабної війни

Самойлов зауважив, що в проукраїнських та проросійських кримчан, передбачувано, абсолютно різне ставлення до війни. Українці були налякані, а ось проросійські раділи і говорили: знищимо Україну, захопимо нові території.

Але коли в Крим почали прибувати труни з мертвими російськими військовими і колаборантами, стало відомо про втрати, то настрій у проросійської частини почав гіршати.

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"А після Новофедорівки вже до багатьох дійшло, що справи в росії не такі добрі, як розповідає пропаганда. Тим паче зараз у Криму пропагандистам та фсбшним "шісткам" майже ніхто не вірить", – наголосив Самойлов.

Василь Самойолов про репресії на окупованому півострові: дивіться відео

Ще гіршими справи пропагандистів стали, коли вони не знали як виправдати вибухи в Новофедорівці. Вигадали версію, що випадково здетонував боєзапас. Та й кримський гауляйтер аксьонов спочатку заявив "класичну російську пісню" про те, що втрат немає. Та потім сказав, що є один загиблий, 7 поранених.

Але у всіх абсолютно людей, навіть з проросійською позицією, виникає питання, якщо дійсно всього 7 поранених, чому відразу після перших вибухів до Новофедорівки із Євпаторії та Сімферополя поїхали просто величезні колони автомобілів швидкої допомоги,

– зазначив Самойлов.

Він також додав, що і самі окупанти говорили про те, що до Новофедорівки були направлені медичні гелікоптери. За інформацією Самойлова, в Сакській районній лікарні нині у важкому стані перебувають 20 російських військових з Новофедорівки. Ще більше, ніж сотню відправили в Сімферополь у лікарню Семашка та у військовий шпиталь у Севастополі.

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