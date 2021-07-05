Масштабне нашестя комарів: проливні зливи принесли до Криму ще одну проблему
5 липня 2021 , 13:49Читать новость на русском
Джерело:"Крым.Реалии"
Окупований Крим, окрім негоди, також страждає від нашестя комарів. В епіцентрі комашиного апокаліпсису опинилися центральні та північні землі півострова.
Представники окупаційної влади півострова повідомили, що з комарами борються дезінфектори. Зокрема, вони працюють у Білогірському районі.
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Окупанти також розповідають, що цю ситуацію спровокувала циклічність появи комарів. У деякі роки популяція суттєво зростає. Окрім того, у багатьох районах є місця, де після дощів застоюється вода.
Коментар еколога
- Еколог Сергій Іванов розповів, що боротьба з комарами за допомогою хімікатів – погана ідея. Це матиме згубний вплив на біологічне життя півострова.
- Личинки комарів – це корм для багатьох різновидів птахів та риб. Якщо комахи зникнуть, іншим видам доведеться страждати від голоду.
- Коливання кількості комарів, за словами Іванова, є нормальним явищем. Зокрема, у 2021 році їхня численність зумовлена теплою зимою та дощовою весною.
Негода у Криму: останні новини
- В окупованому Криму 4 липня з берегів вийшли відразу 3 річки у Бахчисарайському районі: Бельбек, Коккозка та Бага. Затопило понад 50 приватних будинків.
- Окрім того, півострів знову накрила масштабна повінь. Зокрема, підтопило Ялту та Бахчисарай.
- Синоптики прогнозують, що упродовж 5 липня у Криму продовжить дощити.