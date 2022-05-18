На окупованій Луганщині рідні мобілізованих влаштували стихійні протести

На війну в Україну росіяни женуть чоловіків з окупованого Донбасу. Через це їхні рідні навіть вийшли на протести.

Стихійні акції протесту відбулися 16 – 17 травня. На вулиці вийшли родичі чоловіків, яких примусово мобілізували до російської армії.

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Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках. Основна вимога – повернення мобілізованих додому,

– розповіли у Генштабі Збройних Сил України.

Що відомо про мобілізацію на Донбасі

Напередодні мешканки окупованої у 2014 році Луганщини прийшли у так звану "військову прокуратуру". Вони вимагали пояснень від ватажків бойовиків щодо того, чому їхніх чоловіків, які не є військовими відправляють на війну. Мобілізовані зараз перебувають у Бєлгородській області, інша частина – під Харковом. Ні тих, ні інших додому не пускають. Місцеві маріонетки Кремля на звернення жінок ніяк адекватно не відреагували.

Зауважимо, росіяни виловлюють на вулиці та відправляють на війну навіть працівників критичної інфраструктури. Окупанти використовують цих чоловіків, як "гарматне м'ясо", адже кидають в бій першими. Люди без військової підготовки та амуніції йдуть на вірну смерть.

Ба більше, на окупованому Донбасі ворог почав проводити "звірку" жінок певних професій. Мовиться про медсестер, лаборанток, кухарок, прибиральниць та бухгалтерок. Ймовірно, що так росіяни готують собі базу для мобілізації. На облік змушують вставати жінок віком 18 – 45 років.

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Втрати росіян на війні проти України

Російські військові зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на ранок 18 травня Збройні Сили України ліквідували вже 28 300 окупантів.