У Маріуполі гучно: Андрющенко припустив, що саме чули місцеві
Зранку 10 липня у Маріупольському районі активізувалась ворожа авіація. Місцеві жителі чули гучні та незвичні звуки, а одразу після них – бачили ворожі гвинтокрили.
Про це 24 Каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Останнім часом гвинтокрилів у напрямку Бердянська побільшало, і летять вони дуже низько, щоб уникнути українських радарів та нашої системи ППО.
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"Наші люди з Приморського напрямку кажуть, що чують вибухи, глуху канонаду з боку Бердянська. Ймовірно, це доносяться звуки із фронту, і тоді я зв’язую це у єдиний логічний ланцюжок. Будемо сподіватись, що завтра ми побачимо більшу кількість "хароших рускіх" і дізнаємось про якесь чергове просування у межах нашого наступу", – прокоментував ситуацію радник мера.
У Маріуполі активізувалась ворожа авіація: дивіться відео
Бавовна на Запоріжжі
Нагадаємо, вранці 10 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що напередодні вдень та вночі у місті пролунали вибухи. Ймовірно, під удар потрапили точки скупчення окупантів та місця розташування техніки ворога. Пізніше, вибухати почало у Бердянську: прилетіло на полігон, де були розміщені окупанти.
Ситуація на окупованих територіях: коротко
- 9 липня увечері у селі Зарічне на Запоріжжі пролунав гучний вибух. Повідомляється, що "бавовна розквітла" в ангарі, де росіяни влаштували свою базу.
- Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков повідомив, що окупанти на Запоріжжі почали будувати оборонні споруди у тилу, розуміючи, що скоро їм доведеться відходити із зайнятих територій.
- Тим часом у Маріуполі окупанти та колаборанти продовжують мародерити: відвозять на сміттєзвалища награбовану побутову кераміку та будівельні матеріали, а потім продають ті купи сміття росіянам із Ростова і Таганрога.
- Згідно із даними Генштабу Росія за період повномасштабного вторгнення втратила 234 040 бійців. Також вдалося знищити тисячі ворожих танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок.