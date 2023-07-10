У Маріуполі гучно: Андрющенко припустив, що саме чули місцеві

Зранку 10 липня у Маріупольському районі активізувалась ворожа авіація. Місцеві жителі чули гучні та незвичні звуки, а одразу після них – бачили ворожі гвинтокрили.

Про це 24 Каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Останнім часом гвинтокрилів у напрямку Бердянська побільшало, і летять вони дуже низько, щоб уникнути українських радарів та нашої системи ППО.

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"Наші люди з Приморського напрямку кажуть, що чують вибухи, глуху канонаду з боку Бердянська. Ймовірно, це доносяться звуки із фронту, і тоді я зв’язую це у єдиний логічний ланцюжок. Будемо сподіватись, що завтра ми побачимо більшу кількість "хароших рускіх" і дізнаємось про якесь чергове просування у межах нашого наступу", – прокоментував ситуацію радник мера.

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Нагадаємо, вранці 10 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що напередодні вдень та вночі у місті пролунали вибухи. Ймовірно, під удар потрапили точки скупчення окупантів та місця розташування техніки ворога. Пізніше, вибухати почало у Бердянську: прилетіло на полігон, де були розміщені окупанти.

Ситуація на окупованих територіях: коротко