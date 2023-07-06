Хочуть зробити другий Бахмут: росіяни завезли нових мобілізованих у Маріуполь в очікуванні ЗСУ

Росіяни серйозно ставляться до ймовірності глибокого просування Збройних Сил України у результаті контрнаступу. Для оборони Маріуполя вони завезли тисячі мобілізованих.

Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За приблизними оцінками, у місто заїхали десять тисяч російських військових.

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"Днями у Маріуполь надійшла велика кількість резервів живої сили. Позаселяли все, що можна позаселяти, причому та у Нікольському районі, і на узбережжі Азовського моря, у бік Бердянська, Пологів і Вугледара. Щодня готуються до контрнаступу ЗСУ, принаймні три полігони працюють постійно, злагодження проходять на лініях оборони, які є безпосередньо по кордону міста", – повідомив радник мера Маріуполя.

Це свідчить, що до битви за Маріуполь і, власне, до ймовірності просування Сил оборони на глибоку відстань вони ставляться серйозно.

Окупанти готуються до вуличних боїв

Росіяни заздалегідь збудували оборонні споруди та укріпили місто, а також готують тактику вуличних боїв.

Мають намір відступати квартал за кварталом і, відступаючи, знищувати кожен квартал, тому що ми маємо туди заходити. Тобто хочуть зробити другий Бахмут,

– попередив Андрющенко.

Він наголосив, що не варто недооцінювати підготовку та серйозність намірів ворога.

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