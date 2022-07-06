Як нацисти під час Другої світової: окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі ворог продовжує знущатися з людей і з самого міста. Цього разу забрали фонтан.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді. Там порівняли дії окупантів з тим, що робили нацисти під час Другої світової війни.

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Під виглядом реконструкції Театрального скверу, "рашисти" розібрали фонтан. Його сучасні елементи та форсунки відправили до Донецька. Окупанти повторюють шлях фашистів,

– кажуть у міськраді.

Фашисти, коли прийшли до міста, то так само на другий день окупації демонтували чашу фонтану та скульптурні групи. Це все вивезли до Німеччини.

У міськраді наголосили, що такі паралелі вже не викликають жодного подиву.

"Росіяни відкрито діють за інструкціями Геббельса. Свій шлях вони закінчать так само – на лаві підсудних", – впевнені у міськраді Маріуполя.

Що відбувається у Маріуполі

Про ситуацію в місті розповідають мер Вадим Бойченко, його радник Петро Андрющенко або публікують на інформаційних сторінках міськради. Зокрема, Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі щодня по 10 – 15 людей звертаються із симптомами холери чи дизентерії. Вони скаржаться на діарею, блювоту та головний біль.

Гуманітарна ситуація в місті не покращувалася та залишалася далеко за позначкою гуманітарної катастрофи. Ситуація з питною водою – дуже складна. Увесь Лівобережний район практично був відрізаний від водопостачання, жодного централізованого водопостачання немає. Завезення води відбувається в середньому один раз на тиждень, її кількості людям не вистачає.

Натомість, як і в інших окупованих містах, у Маріуполі також знайшлись ті, хто перейшов на бік окупантів. Маріупольський волонтер розповідав, що деякі люди носили вишиванку, а насправді були завербовані росіянами.

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