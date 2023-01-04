Окупанти скиглять про влучання у воєнну комендатуру у Василівці: це може бути провокацією
У Василівку, що на Запоріжжі, завітало "Бавовнятко". Серйозний приліт був прямісінько у військову комендатуру окупантів.
Це підтвердив Головний гауляйтер Запоріжжя Володимир Рогов, цитують російські ЗМІ. Він одразу ж заявив, що нібито ЗСУ атакували тимчасово окуповану Василівку за допомогою двох БпЛА.
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Однак підтвердження цього наразі немає. Очевидно, Генштаб прокоментує цю ситуацію пізніше. Тим часом сам Рогов наголосив, що внаслідок обстрілу військової комендатуру є загиблі та поранені.
Двоє людей загинули внаслідок українського удару у Василівці,
– повідомив Рогов.
У мережі пишуть, що було щонайменше 4 прильоти.
Наслідки удару по Василівці: дивіться відео
Який вигляд має місце прильоту: дивіться відео
Це може бути провокацією
Експрацівник поліції та депутат Ігор Зінкевич заявив, що інформація, яку подають росіяни, може бути провокацією. На користь цього вказують кілька факторів:
- ЗСУ не завдають ударів по цивільних об'єктах;
- 2 січня ЗСУ було завдано прицільних ударів по російських військових, зокрема в районі Василівки. Сьогоднішній обстріл може подаватися окупантами як "продовження";
- пропагандистами знову заявили обстріл нібито з HIMARS, що вигідно для нових звинувачень на адресу США.
За даними місцевих телеграм-каналів, у будівлі, куди сьогодні прилетіло, з першого дня окупації немає цивільних. Ця будівля була "обнесена" окупантами і ворог використовував її у свої цілях. Під нею розташований єдиний справжній бункер у місті.
Вибухи на окупованих територіях: останні новини
- У Джанкої, що в окупованому Криму, пролунали нові вибухи. Так, "бавовна" завітала до міста 3 січня. Місцеві пабліки тимчасово окупованого Джанкоя написали, що у місті буцімто працює ППО. Це означає, що там сталася нова "бавовна".
- У понеділок, 2 січня, ворожі ЗМІ повідомили про серії вибухів, які прогриміли в окупованих Сімферополі та Севастополі. Загарбникам нібито вдалось збити на території Сімферополя повітряну ціль за допомогою ППО.