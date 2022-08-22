Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів

"Бавовна" продовжує очищувати тимчасово окупований Крим від загарбників. Спершу вони кинулися продавати квартири, а тепер – бум на продаж готелів.

Звичайно ж, "бавовна" не могла оминути Євпаторію. Окупанти активно заспокоюють, що звуки, які 19 серпня лунали у місті, – робота ППО. Водночас росіяни – в істериці й намагаються позбутися нерухомості. Зокрема, готелів, повідомляють джерела 24 каналу у розвідці.

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На продаж виставляють цілі комплекси. Водночас охочі придбати їх за російськими законами все не з'являються. Станом на 22 серпня фіксують вже багатомільйонні знижки – навіть це не приваблює покупців.

Квартири окупанти продають за безцінь

Коли "бавовна" почала активно подорожувати Кримом, росіяни кинулися масово тікати з тимчасово окупованого півострова. Квартири у Сімферополі, Ялті, Севастополі, Саках та інших населених пунктах почали продавати за ціною, суттєво нижчою, аніж ринкова.

Кількість оголошень на профільних сайтах зростає з кожним новим "хлопком". Вочевидь, від росіян Крим очиститься вже дуже скоро.

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