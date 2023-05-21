В окупованому Бердянську ЗСУ вразили ворожий штаб

21 травня 2023, 11:47
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

У поки що окупованому Бердянську вночі 21 травня прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що українські воїни вразили штаб окупантів.

Це підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ. Також оприлюднили кадри вибухів у Бердянську, інформує 24 Канал.

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Сили оборони вразили російський штаб у Бердянську

В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ,
– зазначили у СтратКомі.

Також додали, що втрати агресора уточнюються. Окрім того, показали відповідні фото з Бердянська.

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ЗСУ вразили штаб окупантів у Бердянську / Фото СтратКом ЗСУ

Федоров розповів про вибухи у Бердянську

Міський голова Мелітополя в ефірі національного телемарафону зазначив, що вибухи у Бердянську прогриміли близько 04:00 неділі, 21 травня. 

Після цього (вибухів – 24 Канал) упродовж багатьох годин місцеві жителі бачили стовпи диму поблизу захопленого аеродрому біля міста Бердянськ безпосередньо,
– зазначив Іван Федоров.

Також додав, що росіяни вже традиційно брехали, буцімто їхня "ПеВеО збила" якісь ракети над Бердянськом. Місцеві підтвердили, що окупанти намагалися щось збити, втім, як завжди, не змогли.

Автор: Юлія Лобурак