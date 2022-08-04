В окупованому Біловодську обстріляли авто з окупаційною владою, – Гайдай

У тимчасово окупованому Біловодську, що на Луганщині, здійснили замах на проросійську "владу". Так званих чиновників поранили, але вони живі.

Деталі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що за цим стоять українські партизани.

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Гайдай пояснив, що в окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою "владою". У машині перебували так звані "мер" і його "заступник".

Обидва поранені. Партизани – сила. Біловодськ – це Україна,

– наголосив Гайдай.

Гайдай про роль партизанів на Луганщині

На окупованих територіях Луганщини росіянам не дають спокійно спати партизани.

"У нас почали працювати партизани, і достатньо вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а ще й знищення об'єктів інфраструктури. Це дуже допомагає гальмувати атаки та просування російської армії", – наголосив очільник Луганської ОВА.

Зокрема, наприкінці липня партизани на Луганщині знищили розподільчу коробку керування залізницею. Це суттєво ускладнило ворогу підвезення залізницею боєприпасів на фронт.

Також партизани тримають у напрузі окупантів у селищі міського типу Троїцьке. Як повідомили у Луганській ОВА, там чекають на деокупацію і лякають росіян українськими вітаннями. У селищі розклеїли листівки, на яких вказано, що "Троїцьке – це Україна".

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