Пожежа в окупованому Донецьку знищила цех з виробництва води: відео з місця події
16 вересня 2021 , 17:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Типичный Донецк"
У тимчасово окупованому Донецьку горів цех готової продукції з виробництва води. За попередніми даними, будівля повністю згоріла.
Масштабна пожежа сталася у четвер, 16 вересня. У мережі оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як стовп диму підіймається у небо.
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Горить цех готової продукції з виробництва води "Срібний колодязь",
– повідомили місцеві телеграм-канали.
Водночас зазначається, що очевидці поінформували про те, що будівля згоріла практично повністю. Причини загоряння встановлюються.
Раніше був вибух на шахті в Донецьку:
- У Донецької області вранці 31 липня стався потужний вибух на шахті.
- Унаслідок інциденту постраждали багато гірників – їх госпіталізували.
- Через важкі травми деякі з потерпілих померли у медичному закладі.