В окупованому Донецьку сталася серйозна ДТП з маршруткою: багато постраждалих

У Донецьку, тимчасово окупованому Росією, 10 жовтня трапилася серйозна аварія. На проспекті Ілліча зіткнулися легковий автомобіль Mercedes і маршрутка №121.

Про аварію поблизу лікарні імені Калініна повідомляють у мережі з посиланням на інформацію підконтрольної Росії "адміністрації" Донецька.

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Деталі ДТП в окупованому Донецьку

Інцидент на території окупованого Донецька трапився 10 жовтня. Там зіштовхнулися легковик Mercedes і маршрутка №121.

На кадрах, опублікованих у соцмережах очевидцями, помітно, що від сильного зіткнення пошкоджені обидва авто, однак легковик у дуже поганому стані.



Жахлива аварія в окупованому Донецьку / Телеграм "Типовий Донецьк"

У результаті ДТП постраждали 9 людей. Загиблих, за попередньою інформацією, немає.

На місці аварії певний час був ускладнений рух транспорту.



У ДТП постраждали 9 людей / Телеграм "Типовий Донецьк"

У Донецьку зіткнулися легковик і маршрутка: дивіться відео

Аварія за участю швидкої у Донецьку