В окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі: відео з місця події
Джерело:телеграм-канал Олексія Кулемзіна
На нафтобазі в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Відомо, що сталося це Кіровському районі міста.
Про це повідомив так званий мер окупованого Росією Донецька Олексій Кулемзін.
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За словами "мера" міста, на місце оперативно прибули спеціальні служби.
Стався вибух в Кіровському районі міста на нафтобазі. Причина події з'ясовується,
– написав Кулемзін.
Інформації про постраждалих чи жертв внаслідок вибуху наразі немає.
Вибух на нафтобазі в окупованому Донецьку: дивіться відео
Зауважимо, що у липні стався вибух на газопроводі у Донецьку. Він прогримів в Будьонівському районі міста в районі залізничної станції Мушкетово. Тоді почалася сильна пожежа, але потерпілих не було.