В окупованому Донецьку вулицею гуляє стадо кабанів: курйозне відео

В окупованому Росією Донецьку помітили стадо диких кабанів. Тварини спокійно гуляли вулицею біля зупинки громадського транспорту "Маріупольська розвилка".

На оприлюднених кадрах, які швидко розлетілися мережею, порожню дорогу перебігають приблизно 10 диких кабанів.

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Як написав журналіст та представник української делегації у ТКГ Денис Казанський, він вперше бачить таке у Донецьку.

Хроніки здичавіння. За 30 років життя в Донецьку такого не бачив,

– зазначив він.

Зазначимо, що зупинка "Маріупольська розвилка" розташована не так далеко від центру міста – приблизно за 6 – 8 кілометрів.

Кабани гуляють окупованим Донецьком: дивіться відео

Реакція соцмереж

Звісно, користувачі соцмереж не оминули увагою інцидент і скористалися можливістю пожартувати.