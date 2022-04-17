В окупованому Херсоні люди пофарбували лавиці у синьо-жовті кольори
17 квітня 2022 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:Херсонська міська рада
Херсон вже кілька тижнів перебуває під російською окупацією. Однак ворогу вдалося захопити лише територію, але не людей.
Місцеві мешканці всіма способами показують, що не будуть жити під російською окупацією. Так, на вулиці Карбишева, 6 ОСББ пофарбувало лавки у колір українського прапора.
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Мешканці опікуються територією свого будинку, як справжні українські господарі,
– наголосили у Херсонській міськраді.
Толоку провели у суботу, 16 квітня. Тепер двір багатоповерхівки майорить синьо-жовтими кольорами та тішить око.
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