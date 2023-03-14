Влучило гарно: в окупованому Хрустальному прилетіло з HIMARS по розташуванню росгвардії

Ранок для окупантів у Хрустальному (Красному Лучі) розпочався з прильоту HIMARS. Вибухи прогриміли якраз там, де була розташована росгвардія.

Про це з посиланням на місцевих розповів журналіст Денис Казанський.

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Відомо, що приліт був по профілакторію шахти імені "Ізвєстій". У цей момент там перебували представники російської росгвардії.

Влучили добре. Швидкі з усього міста стягуються туди,

– зазначив Казанський.

Вибухи на тимчасово окупованих територіях почастішали