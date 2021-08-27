В окупованому Криму кандидат у депутати Держдуми зганьбився і втік з дебатів: промовисте відео

Член партії "Справедлива Росія – За правду" Олег Северненко, який намагається потрапити до Держдуми, втік з теледебатів. Інцидент трапився в окупованому Криму.

Відео з політиком Олегом Северненком, який зганьбився в прямому ефірі, оприлюднили у мережі.

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Северненко прагне потрапити до Держдуми від партії "Справедлива Росія – За правду". Він навіть прийшов в ефір місцевого телеканалу окупантів на дебати. Однак довго там не витримав – виступ тривав приблизно 15 секунд.

Росія на сьогодні є найбагатшою країною зі своїми природними ресурсами, які як би використовуються, продаються, продаються,

– сказав чоловік.

Потім Северненко замовк і додав, що не може продовжувати. "Прошу вибачення… Можна я… Я, чесно, перехвилювався, не зможу… Можна зупинити ефір?" – прошепотів він.

Опісля прихильник країни-агресора покинув студію, попри вмовляння ведучої продовжити розмову.

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