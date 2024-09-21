В окупованому Криму лунають вибухи, є влучання
В окупованому Криму ввечері 21 вересня оголосили повітряну тривогу. За якийсь час після цього там почали лунати вибухи.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що дуже гучно у Севастополі, Сімферополі та Бахчисараї. Традиційно окупанти перекрили Кримський міст, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Україна вперше застосувала "Паляницю" по військовій цілі в Криму у серпні, – ЗМІ
Що відомо про вибухи у Криму 21 вересня
Вибухи від роботи ворожої ППО лунали у небі над Сімферополем, росіяни навіть підіймали в небо авіацію.
На вулицях окупованого Севастополя зупиняли транспорт, росіяни також закликали містян залишити прибережні зони та перейти в укриття.
Також вибухи чули й в Бахчисараї.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що Україна нібито атакувала балістичними ракетами. Деякі з них припустили, що це ATACMS.
Робота ППО в Сімферополі: дивіться відео
Проукраїнські телеграм-канали повідомляють, що є влучання у Бахчисарайському районі.
Україна ще не коментувала атаку на Крим. Очікуємо на деталі та офіційну інформацію від українських відомств.