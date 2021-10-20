В окупованому Криму продовжують міліти водойми: сумні фото

20 жовтня 2021 , 16:18
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Джерело:

"Крим.Реалії"

Білогірський район окупованого Криму вважають водним донором для південно-східної частини півострова. Однак і там вже почали міліти водойми.

Вода в Білогірському водосховищі відійшла далеко від основи греблі. Про це повідомив кореспондент видання, який побував на місці та бачив все на власні очі.

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В окупованому Криму продовжують міліти водойми

Водойми обміліли в одному з найкраще забезпечених водою районів купованого Кримського півострова – Білогірському. Він є водним донором для південно-східної частини півострова.


У Криму й надалі міліють водойми / Фото "Крим.Реалії"

Критично малий обсяг води зафіксували у прилеглому Тайганському водосховищі, яке залишилося без необхідного об'єму води ще у 2020 році, коли російські трубопровідні війська перекачували звідти воду на потреби кримської столиці.

Через низький рівень води в Білогірському і Тайганському водосховищах з них припинили скидання води в річку Біюк-Карасу, яка тече територією Білогірська. У результаті річка залишилася майже без води.


Обміліле русло річки Біюк-Карасу у Білогірську / "Крим.Реалії"

Вода в Криму: голосне про проблему

  • До 2014 року приблизно 85% потреб Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал. Ним вода з материкової частини України потрапляла на півострів. Після того, як Росія окупувала Крим, там виникли проблеми з прісною водою. З роками їх не те щоб не вирішують, навпаки – ситуація щоразу загострюється.
  • Російські пропагандисти заявляють, що Україна займається шантажем і блокадою. Однак відповідальність за проблеми окупованих територій несе країна-окупант, тобто Росія.
  • Водночас Україна готова відновити водопостачання на півострів, проте тільки після його деокупації.
Автор: Наталія Пристанська