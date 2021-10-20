В окупованому Криму продовжують міліти водойми: сумні фото
Джерело:"Крим.Реалії"
Білогірський район окупованого Криму вважають водним донором для південно-східної частини півострова. Однак і там вже почали міліти водойми.
Вода в Білогірському водосховищі відійшла далеко від основи греблі. Про це повідомив кореспондент видання, який побував на місці та бачив все на власні очі.
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В окупованому Криму продовжують міліти водойми
Водойми обміліли в одному з найкраще забезпечених водою районів купованого Кримського півострова – Білогірському. Він є водним донором для південно-східної частини півострова.
У Криму й надалі міліють водойми / Фото "Крим.Реалії"
Критично малий обсяг води зафіксували у прилеглому Тайганському водосховищі, яке залишилося без необхідного об'єму води ще у 2020 році, коли російські трубопровідні війська перекачували звідти воду на потреби кримської столиці.
Через низький рівень води в Білогірському і Тайганському водосховищах з них припинили скидання води в річку Біюк-Карасу, яка тече територією Білогірська. У результаті річка залишилася майже без води.
Обміліле русло річки Біюк-Карасу у Білогірську / "Крим.Реалії"
Вода в Криму: голосне про проблему
- До 2014 року приблизно 85% потреб Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал. Ним вода з материкової частини України потрапляла на півострів. Після того, як Росія окупувала Крим, там виникли проблеми з прісною водою. З роками їх не те щоб не вирішують, навпаки – ситуація щоразу загострюється.
- Російські пропагандисти заявляють, що Україна займається шантажем і блокадою. Однак відповідальність за проблеми окупованих територій несе країна-окупант, тобто Росія.
- Водночас Україна готова відновити водопостачання на півострів, проте тільки після його деокупації.