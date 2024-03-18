Навіть тиснули на батьків школярів: у Криму активно змушували брати участь у "виборах Путіна"

В Росії закінчилися так звані вибори президента. Також голосування проходило в тимчасово окупованому Криму. Окупанти вже звітують, що на півострові взяли участь у виборах 89,76% населення.

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зазначивши, що росіянам було дуже важливо продемонструвати, що в голосуванні взяла участь дуже велика кількість жителів Криму. Саме тому вони вдавалися до різних форм тиску, щоб змусити людей долучитися до виборів.

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Люди виїжджали з Криму під час виборів

Схему щодо голосування на виборах 2024 року окупанти практикували ще у 2023-му. Тоді вони збирали відповідну інформацію, відпрацьовували електронний спосіб голосування.

Цього разу росіяни проводили "роботу" серед працівників державних підприємств, які отримують зарплату з бюджету. Від них вимагали обов'язково проголосувати, зафіксувати на фото свою участь на виборах та відзвітуватись про це керівникам.

Контролювали працівників державних установ, підприємств, шкіл. Навіть тиснули на батьків школярів,

– наголосив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Водночас в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано багато випадків, коли жителі демонстрували свій протест проти так званих виборів. Були намагання залити бюлетені зеленкою в Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах.

Окупанти намагалися розташувати додаткові пересувні виборчі дільниці на території компактного проживання кримських татар, розуміючи, що вони самі на вибори не підуть. Також ходили по будинках, "запрошуючи" усіх жителів відповідного віку піти проголосувати,

– відзначив Барієв.

Хоча окупаційна влада намагалась застосовувати примусові засоби для того, щоб люди брали участь у виборах, багато жителів Криму напередодні голосування виїжджали за межі півострова, щоб не брати в цьому участі.

"Водночас ці вибори є незаконними, так само як і ті, що проводились в Криму, починаючи з 2014 року. Ми закликали людей не брати в них участь та бойкотувати їх, оскільки наразі Крим – це окупована територія", – наголосив Ескендер Барієв.

Як пройшли так звані президентські вибори в Росії

З 15 по 17 березня в Росії, а також на окупованих територіях України, відбувалось голосування. За його результатами, після підрахування 100% протоколів, Владімір Путін вже нібито "набрав" понад 80% голосів.

В окупованому Криму після підрахунку голосів, Путін "переміг", буцімто отримавши 93,60% "підтримки". Явка на виборах на півострові склала начебто 89,76%.

Водночас голосування супроводжувалось гучними інцидентами. На багатьох дільницях люди псували бюлетені, обливаючи їх зеленкою та фарбою. Також вчиняли підпали, кидали петарди, коктейлі Молотова, що спричиняло займання на дільницях.