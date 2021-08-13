В окупованому Криму затопило трасу, яка веде до Кримського мосту

Рух трасою "Таврида" в окупованому Росією Криму ускладнений. Це зафіксували очевидці, публікуючи відео з місця у соцмережах.

Річ у тім, що на дорозі – значне підтоплення. Окупанти його пояснили "рясними опадами".

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Трасу до Кримського мосту затопило

Про затоплення траси "Таврида", яка веде від Севастополя до Кримського мосту, стало відомо 12 серпня. Там зараз автомобілі змушені об'їжджати через селища Леніне та Іллічеве.

Зауважимо, цю трасу побудували росіяни вже після окупації півострова.

На 13 та 14 серпня у регіоні оголосили штормове попередження. На східній частині захопленого Росією Криму очікують погіршення погодних умов. Підтоплення ж траси окупаційна адміністрація пояснила "рясними опадами".

Відео з місця подій очевидці публікують у соцмережах:

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