В окупованому Луганську почалися серії пограбувань квартир "евакуйованих"
Джерело:телеграм-канал Сергія Іванова
У квартирах людей, яких Росія абсолютно безпідставно "врятувала", депортувавши з тимчасово окупованого Луганська, почалися пограбування та мародерство.
Про це заявив український журналіст, телеведучий та блогер Сергій Іванов. За його словами, цю інформацію йому повідомили знайомі з окупованого Росією Луганська.
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Знайомі кажуть, що почали грабувати квартири "евакуйованих". Пограбунок своїх – провідна галузь народного господарства "республіки",
– написав Іванов.
Зауважимо, що раніше окупанти дозволили відбирати автівки та майно в жителів тимчасово окупованих територій.
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- 18 лютого бойовики квазіреспублік на Донбасі заявили нібито Україна планує наступ. Через це ватажки абсолютно безпідставно почали евакуйовувати місцеве населення до Росії, у Ростовську область.
- У Кремлі заявили, що президент Росії готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому". Через такі заяви в окупованому Донецьку люди почали панікувати.
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Повний текст публікації Сергія Іванова:
"Знайомі з Луганська кажуть, що почали грабувати квартири "евакуйованих". Пограбунок своїх – провідна галузь народного господарства "республіки".