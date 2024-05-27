В окупованому Луганську пролунали сильні вибухи та зайнялася пожежа

Ввечері 27 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунала низка потужних вибухів. Внаслідок удару в місті почалася пожежа, а на будинками здійнявся дим.

Кадри пожежі в Луганську публікують місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Вибух в Луганську

Наразі невідомо, що саме стало ціллю удару по окупованому Луганську 27 травня. Водночас можна побачити, що "приліт" спричинив масштабну пожежу, яка потрапила на відео місцевих жителів.

Жителі Луганська публікують кадри наслідків влучання: дивіться відео

За повідомленнями очевидців, вибухи було чутно всьому місту.

Наразі в Луганську палає вогонь, а дим піднімається над містом: місцеві публікують відео

Оперативно про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Цікаво, що місцеві ЗМІ повідомляли, що вибухи чули аж у Станиці Луганській. Тим часом росіяни очікувано звітують нібито про роботу ППО.

Раніше в Луганську ліквідували заступника начштабу Центрального округу

У Росії заявили про похорони заступника начальника штабу Центрального військового округу. Скоріше за все його було ліквідовано після удару по Луганську у квітні. Тоді Сили оборони вдарили у районі машинобудівного заводу. Там окупанти ремонтували військову техніку, а також на цій території базувався особовий склад російської армії.

Співрозмовник 24 Каналу в Головному управлінні розвідки повідомив, що "з високою долею ймовірності" загарбника ліквідували 13 квітня – під час удару по тимчасово окупованому Луганську. Тоді Генштаб повідомляв про ураження пункту управління російського угруповання військ "Центр" у Луганську. Потужні вибухи лунали в районі Луганського машинобудівного заводу.