У тимчасово окупованому Маріуполі, що на півдні Донецької області, померла однорічна дитина. Лікарі не змогли допомогти малюку.

Маріупольська міська рада розповіла, що у місті немає дитячої лікарні. Ба більше, там немає навіть елементарних засобів для обстеження.

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Чому в Маріуполі померла дитина

Дитяча медицина на нулі. В окупованому Маріуполі померла однорічна дитина. Причина – відсутність обладнання та фахових лікарів,

– заявили у міській раді.

Там розповіли, що мешканка міста написала у місцевому пабліку, що її дитина стала бліда. Після цього вона відвезла малечу в лікарню Маріуполя, проте там дитині не допомогли:

дитині була необхідна комп'ютерна томографія, але апарату у медзакладі немає;

лікарі зробили укол, проте навіть не сказали батькам який.

Після чого сказали, що треба вести дитину в Донецьк, бо "у місті дитячої лікарні немає і класти дитину немає де". Але ввечері дитина померла,

– розповіла місцева влада.

У міськраді пояснили, що ситуація в місті катастрофічна. Там не вистачає лікарів та медичних препаратів, немає сучасного обладнання, адже його знищили або вивезли росіяни.

"Люди не можуть отримати не лише нормальну медичну допомогу, але й життєво необхідні ліки. Зокрема, маріупольці повідомляли про відсутність інсуліну", – зауважила влада.

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