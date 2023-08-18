"Медицина на нулі": в окупованому Маріуполі померла однорічна дитина
Джерело:Маріупольська міська рада
У тимчасово окупованому Маріуполі, що на півдні Донецької області, померла однорічна дитина. Лікарі не змогли допомогти малюку.
Маріупольська міська рада розповіла, що у місті немає дитячої лікарні. Ба більше, там немає навіть елементарних засобів для обстеження.
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Чому в Маріуполі померла дитина
Дитяча медицина на нулі. В окупованому Маріуполі померла однорічна дитина. Причина – відсутність обладнання та фахових лікарів,
– заявили у міській раді.
Там розповіли, що мешканка міста написала у місцевому пабліку, що її дитина стала бліда. Після цього вона відвезла малечу в лікарню Маріуполя, проте там дитині не допомогли:
- дитині була необхідна комп'ютерна томографія, але апарату у медзакладі немає;
- лікарі зробили укол, проте навіть не сказали батькам який.
Після чого сказали, що треба вести дитину в Донецьк, бо "у місті дитячої лікарні немає і класти дитину немає де". Але ввечері дитина померла,
– розповіла місцева влада.
У міськраді пояснили, що ситуація в місті катастрофічна. Там не вистачає лікарів та медичних препаратів, немає сучасного обладнання, адже його знищили або вивезли росіяни.
"Люди не можуть отримати не лише нормальну медичну допомогу, але й життєво необхідні ліки. Зокрема, маріупольці повідомляли про відсутність інсуліну", – зауважила влада.
Росія цинічно вбиває українських дітей
- На окупованих територіях та внаслідок обстрілів росіян з початку повномасштабної війни, яку почала Росія, вже загинули щонайменше сотні невинних українських дітей.
- Станом на 18 серпня, згідно з даними ювенальних прокурорів, Росія вбила в Україні вже 502 дітей. Зазнали поранень різного ступеня важкості понад 1 099 малюків.
- Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 299, Київській – 129, Херсонській – 120.
- До речі, Росія депортувала або примусово перемістила з України 19 546 дітей. На жаль, повернути вдалось тільки 386 українських малюків.