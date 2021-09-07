В окупованому Севастополі за ніч вирубали понад 350 дерев

За ніч в окупованому Криму окупанти вирубали понад 350 дерев. Дерева знищили у Козачій бухті в окупованому Севастополі.

Мовиться про знищення як хвойних, так і листяних дерев. Попередньо відомо, що дерева знищили для зведення новобудов.

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В окупованому Криму окупанти знищили понад 350 дерев

В Козачій бухті в Севастополі зрубали 363 дерева. Дерева висаджували ще ветерани Другої світової війни.



В окупованому Севастополі окупанти знищили дерева / Фото телеграм "Кримська ластівка"

Окрім того, видання Forpost написало, що ТОВ "Стандарт-Строй" планували вирубати в Козачій бухті дерева для будівництва новобудов. Мовилось про 365 дерев. Попередньо відомо, що рішення суду щодо цього питання ще немає.

За інформацією видання, у Козачій бухті з понад 2 тисячі вічнозелених дерев залишилась тисяча. Окрім того, мовиться про те, що там є й червонокнижні дерева.

Окрім того, так званий представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив, що зведення будівель нічого не порушує за законом і відмовити фірмі "уряд" не може.

Коротко про останні дії окупанті в Криму