В окупованому Скадовську місцеві чують вибухи та постріли

На Херсонщині в окупованому місті Скадовськ наприкінці доби 20 липня почали лунати вибухи. Окрім цього, там чулися постріли.

Про це повідомили місцеві жителі в мережі. Наразі невідомо, що слугувало причиною цих звуків, але інформацію про стрілянину підтвердили у трьох різних джерелах.

Раніше У Скадовську пролунали вибухи: одна людина загинула, є поранені

Перед вибухами чули гелікоптер

Такі повідомлення почали з'являтися приблизно через 10 хвилин після десятої години вечора. Проте інформації наразі є обмаль.

Були сильні вибухи, спочатку чувся вертоліт, потім стрілянина, а потім вже вибухи впереміш зі стріляниною. Після все вщухло,

– написали в мережі.

У телеграмі "Ху**ий Скадовськ" написали, що станом на 22:19 вже було тихо. Проте в Херсонському телеграм-каналі з такою ж назвою написали, що почалася пожежа біля населеного пункту Давидів Брід

У 22:44 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Херсоні теж лунають вибухи. Проте там теж невідомо, що саме вибухнуло.

Наслідки вибухів у Скадовську: дивіться відео

У Збройних Силах розповіли деталі

Невдовзі про це написали в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Там вказали, що атакований командний пункт окупантів і скупчення їхньої техніки.

У підсумку горить "гуманітарка і селітра", чути вибухи "подушок і матраців" і скажений вереск вперемішку з матюками,

– написали в СтратКомі ЗСУ.



Вибухи в Скадовську / Фото з телеграму СтратКом ЗСУ

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань написав, що було кілька "прильотів" по російських військах. Вдарили по позиціях у Чорнобаївці, Херсоні та Скадовську.

Напередодні вже лунали вибухи в Херсоні

Зранку 19 липня пролунали потужні вибухи в Херсоні. Згодом окупанти почали поширювати інформацію, що нібито Збройні Сили України прицільно били по Антонівському мосту. Проте атакували там командний пункт росіян біля моста. Це підтвердили навіть фотографії, на яких було видно, що дим йде з місця біля переправи.



Удар біла Антонівського мосту 19 липня / Фото з соцмереж

Детальніше – що відомо про удар біля Антонівського мосту: дивіться відео