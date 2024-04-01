В окупованому Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки, той загинув, – ЗМІ

У тимчасово окупованому Старобільську 1 квітня підірвали авто чергового колаборанта. Мовиться про колаборанта Валерія Чайку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними росіян, колаборант унаслідок підриву загинув, передає 24 Канал.

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У Старобільську підірвали колаборанта Чайку

Місцеві телеграм-канали близько 14 години почали ширити інформація, що у Старобільську пролунав потужний вибух. Очевидці також повідомляли про "теракт", який стався у місті.

Зрештою з'ясувалося, що це спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений в автівку одного з представників російських окупаційних військ.

У Старобільську підірвали автівку: дивіться відео

Далі у телеграм-каналах почала з'являтися інформація, що Повідомляють, що внаслідок вибуху ліквідовано зрадникам Україні й посібника терористів Чайку Валерія Григоровича. За попередніми даними, під час спроби від'їхати від будинку творчості, де він працював останнім часом, його автомобіль вибухнув.

Згодом російські пропагандисти підтвердили загибель колаборанта, написавши, що у Старобільську Чайка був заступником голови "Центру з обслуговування освітніх організацій".

За даними окупантів, автомобіль Чайки "злетів в повітря" біля філії місцевого університету. Слідчі, рятувальники, поліція та Росгвардія вже працюють на місці трагедії.



Валерій Чайка загинув після підриву авто / Фото російських ЗМІ

Чайка відзначився антиукраїнською діяльністю

Представники бази російських пропагандистів Evocation розповіли, що колаборант Валерій Чайка народився 14 липня 1949 року у місті Старобільськ Луганської області. До 24 лютого 2022 року він проживав у цьому місті. До вторгнення неодноразово відвідував Росію.

З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію Луганської області Чайка став зрадником, який працював на руку агресору.

Коли російські окупаційні сили увійшли до Старобільська, Валерій здійснив державну зраду і перейшов на бік ворога. У рідному місті окупанти призначили Чайку на посаду радника так званої "Старобільської районної адміністрації ЛНР",

– зазначили в Evocation.

Після того, як Валерій став "радником гауляйтера", його життя помітно "поліпшилося". Зокрема, зникла небезпека "дружнього" візиту "поліцаїв" або нестачі в їжі та грошах. Також, за даними бази російських пропагандистів, Чайка як радник допомагав своєму “начальнику” у скоєнні різних злочинів проти жителів Старобільська, наприклад – банальному мародерстві.