Пройшла 3 будинки і застрягла в авто: російська ракета наробила шуму в окупованому Урзуфі
Джерело:Петро Андрющенко
Надзвичайна ситуація сталася в одному із сіл на Донеччині. Туди зі сторони Азовського моря залетіла російська ракета і налякала окупантів.
Виявляється губитися вміють не тільки російські військові на території чужої держави, але й їхні снаряди. Так, на Донеччині випущена ворогом ракета, вочевидь, розгубилася по дорозі й повернулася бумерангом до окупантів.
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Прилетіло від своїх
Про "прикрий інидент" із загарбниками розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Чиновник повідомив, що сьогодні, 22 березня, окупанти в захопленому Урзуфі неабияк налякалися. При чому власної ракети.
Ту зі сторони моря випадково запустили їхні товариші.
Ракета пролетіла своєрідний марафон. Вона спочатку вдарилася об асфальт на вулиці, а потім почала "ковзатися".
Пролетіла три будинки, в'їздні ворота і застрягла в автомобілі "Ланос",
– надав подробиці Андрющенко.
Із самого ранку до обіду із неконтрольованою ракетою возилися сапери. Урешті-решт, "бешкетницю" витягли і повезли на полігон.
Ракета ця – авіаційна. Отже, якийсь російський льотчик випадково "впустив" її по окупованому Урзуфу.
Нагадаємо, що Урзуф – це село Мангушської селищної громади Маріупольського району Донецької області. Селище розташоване на відстані 42 кілометрів та 40 хвилин їзди від Маріуполя.
Де "потєрялась" російська ракета: дивіться на карті
У Таганрозі міг впасти літак: що відомо
- Неприємності із нашим ворогом трапляються не лише на окупованих територіях, а й, так би мовити, вдома.
- Останніми днями по всій Росії були уражені нафтопереробні заводи, а також інші важливі стратегічні об'єкти, зокрема, такі як авіабаза в Енгельсі. Супутникові знімки показали, що за день до атаки на аеродром там перебувало 11 винищувачів. Окрім, того ворог постійно втрачає свої "сушки" на фронті.
- Однак і стаються зовсім дивні ситуації. Коли літаки нібито падають самі по собі, а росіяни заперечують факт катастрофи.
- Щось подібне трапилося у Таганрозі 21 березня. Очевидці казали, що бачили густий сірий дім. Вони заявляли про падіння літака у районі аеродрому та Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу ім. Г.М. Берієва.
- Однак згодом пропагандистські ЗМІ назвали іншу причину пожежі у місті. Вогонь нібито спалахнув через планове "випалювання рослинності". Водночас жодних доказів того, що падіння літака не було, влада, як зазвичай, надавати не стала.
- Втім, місцеві не ймуть віри подібним заявам. Адже вони чули вибух у місті, після чого спалахнула велика пожежа. Крім того, вони бачили вертоліт з рятувальниками, який прибув на місце інциденту.