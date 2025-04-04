Русифікатор зі стажем: на окупованій частині Запоріжжя призначили нового міністра освіти і науки
- Окупанти призначили Олександра Калягіна міністром освіти і науки на окупованій частині Запоріжжя.
- Калягін раніше обіймав високу посаду в міністерстві освіти Росії.
Окупанти зробили новий крок у колонізації системи освіти на ТОТ. 2 квітня міністром освіти і науки Запорізької області призначено Олександра Калягіна.
Відомо, що цей Калягін раніше обіймав високу посаду в міністерстві освіти Росії. У відомстві зазначили, що посадовець "зарекомендував
себе як досвідчений та компетентний керівник", передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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На Запорізьку ТОТ відправили нового русифікатора
Його призначення на новий пост обіцяє стати важливим етапом у розвитку освітньої
системи регіону,
– лякають окупанти.
Очевидно, що під цими словами слід розуміти, що ворог проводитиме додаткові заходи з русифікації українських шкіл та дітей.
Калягін вже похизувався на новій посаді, навідавшись до однієї зі шкіл, де загарбники планують "перевиховувати" наших дітей.
Калягін у школі номер 15 / Фото росЗМІ
Нагадаємо, що Кремль активно викорінює українську культуру на окупованих територіях. Нашим дітям розповідають про "героїв сво" та "українських нацистів". Крім того, в школах на ТОТ працюють вчителі з Росії, зокрема з віддалених її регіонів. Один з прикладів – бурятська директорка школи в окупованому Токмаку на Запоріжжі Оксана Василівна Бухольцева.