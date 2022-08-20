Після "бавовни": окупованим Каховським районом пронеслася пилова буря – моторошне відео

Сама природа почала бунтувати проти росіян. "Бавовна"та вітер роблять усе, щоб ворог не бачив над собою чистого неба.

"Бавовна" на території тимчасово окупованого Криму не на жарт налякала росіян. Успіхи ЗСУ вирішила відсвяткувати й матінка-природа.

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Буря на окупованій Херсонщині

Над окупованим Каховським районом пронеслася потужна буря. Шалений вітер та "важкі" хмари вкотре нагадали окупантам, що зараз вони можуть втрачати останню можливість врятувати своє життя втечею.

Відео бурі в окупованому Каховському районі:

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти знову скерували свої ракети на Дніпропетровщину. Наша система ППО спрацювала дуже ефективно та збила ворожі снаряди. Падіння уламків російських ракет спровокували пожежу, також відомо про постраждалого чоловіка.

Мешканці Севастополя повідомляють про те, що ППО російських окупантів почало дуже активно працювати. Раніше окупанти заявляли про "атаку дронів".

Президент Володимир Зеленський попередив українців про те, що 24 лютого окупанти можуть здійснити нові жорстокі та огидні злочини. Він також закликав усіх бути об'єднаними та не допомагати ворогу у втіленні його планів з поширення паніки та міжусобиць.

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