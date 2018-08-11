Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти

Пишні оладки – це ідеальна страва для сніданку. Готуються оладки дуже швидко, а інгредієнти точно знайдуться на будь-якій кухні. Які існують секрети приготування оладок, а також рецепти оладок на кефірі, молоці та з бананом – далі в матеріалі.

Рецепти оладок містять стандартний набір інгредієнтів і саме цьому, напевно, полягає вся складність. Базові інгредієнти, необхідні для того, щоб приготувати пишні оладки: борошно, цукор, сіль, сода, яйця, кефір будь-якої жирності (або молоко), масло або олія.

Читайте також: Млинці на молоці: простий рецепт приготування

Адже багато хто ігнорує той факт, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Тож перед приготуванням дістаньте все з холодильника на 30-40 хвилин. Саме це дозволить бути вашим оладкам дуже ніжним та пухким.

Також борошно перед приготуванням потрібно просіяти кілька разів, а тісто замішувати потрібно вручну. Міксер може зіпсувати структуру тіста, воно має бути, як густа сметана. Перед смаженням потрібно залишити тісто в спокої на 15-20 хвилин.

Рецепт оладок на кефірі



Рецепт оладок на кефірі

Інгредієнти:

- 1 л кефіру;

- 2 яйця;

- 2 склянки борошна;

- 2 ст. ложки цукру;

- 10 г ванільного цукру;

- 2 ст. ложки олії;

- 0,5 ч. ложки соди;

- щіпка солі.

Рецепт приготування оладок на кефірі:

1. Відділіть жовтки від білків. Жовтки добре розітріть з цукром, додайте сіль, ванільний цукор, кефір, борошно з содою та ретельно вимішайте тісто. Додайте до тіста 1 столову ложку олії.

2. Окремо збийте білки до густої піни та акуратно введіть їх в тісто. Найкраще це робити порціями та перемішувати дуже повільно.

3. Розігрійте сковороду, змастіть тонким шаром олії або масла та викладайте оладки столовою ложку. Смажте до золотистої скоринки з обох боків.

Читайте також: Приготування млинців на Масляну: рецепти з фото 5 оригінальних ідей

Рецепт бананових оладок



Рецепт бананових оладок

Інгредієнти:

- банан – 3 шт.;

- кефір – 1 стакан;

- яйця – 2 шт.;

- борошно – 0,5 склянки;

- цукор – 1 ч. л.;

- гашена сода – 0,5 ч. л.;

- дрібка солі.

Рецепт приготування бананових оладок:

1. Розімніть банани вилкою. Додайте до них яйця, потім кефір, гашену соду, сіль та борошно. Замішайте тісто.

3. Смажте оладки на змащеній сковороді до золотистої скоринки. Подавайте до столу зі сметаною або варенням.

Рецепт шоколадних оладок на молоці



Рецепт шоколадних оладок на молоці

Інгредієнти:

- борошно – 1 склянка;

- розпушувач – 1 ч. л.;

- какао – 2 ст. л.;

- яйця – 2 шт.;

- шоколад – 50 г;

- молоко – 200 мл;

- цедра апельсина;

- апельсиновий сік – 2 ст. л.;

- олія або масло для смаження.

Рецепт приготування шоколадних оладок на молоці:

1. Просійте борошно та змішайте з какао. Зробіть в муці невеликі заглибленні та влийте туди яйця, добре перемішайте.

Читайте також: Як приготувати зефір: рецепти приготування в домашніх умовах

2. Молоко налийте в каструлю, додайте шматочки шоколаду та розігрійте до розчинення шоколаду. Вилийте молочно-шоколадну масу в борошно та вимішайте до однорідного стану. Додайте цедру одного лимона та сік і ще раз вимішайте.

3. Смажте на змащеній сковорідці до готовності. Подавайте з апельсиновим соусом, фруктами чи сметаною.