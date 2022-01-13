Олаф Шольц добиватиметься відновлення перемовин у нормандському форматі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц занепокоєний ситуацією біля українського кордону. Також політик має намір добиватись відновлення зустрічей у нормандському форматі – задля миру на Донбасі.

З такою заявою Шольц виступив перед Бундестагом. За словами канцлера, дії Росії несуть загрозу всій Європі.

Тим часом У Німеччині заявили, що вступ України до НАТО наразі не розглядають

Берлін непокоїть нарощування військ поблизу кордону

Нарощування військ уздовж українського кордону має нас турбувати. Особисто у мене це викликає дуже і дуже велике занепокоєння,

– сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що у 2014 році, захопивши Крим, Росія порушила принцип непорушності нового переділу кордонів в Європі. Зараз пріоритет – повернутись до цього принципу.

Уряд Німеччини виступає за перемовини у нормандському форматі

Канцлер наголосив, що зараз виникли нові канали для перемовин з Росією. Зокрема, мовиться про ОБСЄ, Раду НАТО – Росія. Також Берлін наполягатиме на відновленні перемовин у нормандському форматі. Цей шлях, вважає Шольц, може допомогти досягнути миру на Донбасі.

Зараз йдуть переговори на чотирьох рівнях. Це хороший прогрес. Усі дипломатичні засоби мають бути використані для покращення європейської безпеки,

– сказав Шольц.

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Що відомо про перемовини у нормандському форматі щодо Донбасу:

Нормандський формат не діяв протягом досить тривалого часу.

За словами глави МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана, зараз цей процес повернули у робочий стан.

Поки сторони обговорюють такі питання як обмін полоненими, відведення важкого озброєння та гуманітарні проблеми.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом політичні радники президентів Франції та Німеччини приїдуть до України.

Про те, як Німеччина визнала Росію посібницею тероризму, дивіться у "Теории заговора":