Олаф Шольц дозволив партнерам постачати німецьку зброю в Україну

Україну підтримають зброєю німецького виробництва. Зелене світло на постачання дав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм 26 лютого.

Актуально Росія підірвала дамбу, яка блокувала постачання води в окупований Крим

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц дозволив країнам-партнерам постачати зброю німецького виробництва в Україну", – написав Найєм.

Журналістка й керівниця німецької телестудії ARD-Hauptstadtstudio Тіна Хассель підтвердила інформацію з посиланням на джерела в уряді.

Німеччина готується доставити 400 "Панцерфаустів" через треті країни в Україну,

– написала Хассель.

. "Панцерфауст" – протитанкові гранатомети часів Другої світової війни, які виготовляють в Німеччині.

Водночас Шольц заборонив поставляти летальну зброю в Росію Путіну.

Аналогічну інформацію оприлюднило видання Tagesschau. Журналісти зазначили, що федеральний уряд Німеччини змінює політику щодо експорту зброї в Україну.

Попередньо відомо, що 400 базук в зону бойових дій в Україні доставлять Нідерланди. Дані про поставку гранатометів підтвердив агентству Reuters дипломат ЄС.

Раніше німецький уряд блокував передачу гаубиць з Естонії до України. Артилерійські установки Д-30 виготовили в Німеччині та передали до Фінляндії, а звідти – в Естонію. Остання звернулася до Шольца з проханням передати Україні зброю ще в грудні, але досі дозволу не отримала.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.