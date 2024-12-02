Шольц анонсував поставки зброї Україні на 650 мільйонів євро

Вранці 2 грудня до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він анонсував поставки зброї Україні на 650 мільйонів євро.

Німецький очільник проведе переговори із президентом Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олафа Шольца.

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Німеччина передасть Україні нове озброєння

Шольц запевнив, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі.

Планується, що нова партія німецького озброєння надійде ще до кінця 2024 року.

При зустрічі з Зеленським я озвучу додаткові озброєння на 650 мільйонів євро, які мають бути поставлені в грудні,

– написав Шольц.

До слова, Шольц приїхав до України у понеділок, 2 грудня, вперше за 2,5 роки. Його візит був неанонсований.

"Понад 1000 днів Україна героїчно захищалася від нещадної російської агресії… Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що ми говоримо", – сказав німецький канцлер одразу після прибуття до Києва, повідомляє Spiegel.