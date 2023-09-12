Втратив шарм: Шольц зняв з ока "піратську" пов'язку, яка тішила соцмережу і його колег по "цеху"

Німецький канцлер Олаф Шольц певний час носив чорну пов'язку на правому оці через поранення під час пробіжки. Вже стало відомо, що політик цілком видужав.

Канцлер Німеччини майже тиждень перебував у центрі уваги через свій новий "образ". Однак тепер, вочевидь, його зірка "погасне".

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Більше не пірат

12 вересня на Міжнародній конференції з питань миру Спільноти Святого Егідія у Берліні Олаф Шольц знову вразив своїм зовнішім виглядом. Цього разу присутніх подивувала відсутність "піратської" пов'язки. Поранене око канцлера виглядало цілком здоровим.

Втім, уваги вартує не лише те, що Шольц позбувся "піратського" стилю, але й його виступ, під час якого він заявив, що цілком підтримує українське бачення миру із дотриманням Статуту ООН і принципів територіальної цілісності. Також посадовець застеріг від встановлення так званого "уявного миру" в Україні, наголосивши, що право має перемагати насильство, а не навпаки.

"Піратська епопея" Шольца

Хоча німецький канцлер не довго проходив у "піратах", він встиг зчинити галас як у соцмережі, так і власне на саміті лідерів країн "Великої двадцятки".

Все почалося 2 вересня. Тоді під час заняття спортом політик невдало впав і пошкодив обличчя. Воно було все у синцях. Через поранення канцлер був вимушений скасувати низку важливих виступів.

Втім, вже 4 вересня Шольц "вийшов" у твітер та опублікував своє фото, на якому мав чорну пов'язку на правому оці. Крім того, він додав, що чекає на меми. Користувачі соцмереж відгукнулися на побажання канцлера і спродукували низку потішних картинок.

"Сяяв" своїм новим образом Шольц і на саміті G20. Усі його зустрічі із представниками інших країн розпочиналися з питань про пов'язку та самопочуття. Навколо канцлера також не вгавали і спалахи фотокамер.

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