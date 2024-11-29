Герой України Олег Апостол став новим заступником головнокомандувача ЗСУ: що про нього відомо

Новим заступником головнокомандувача Збройних Сил України призначено Олега Апостола. Він є командиром 95-тої окремої десантно-штурмової Поліської бригади та удостоєний нагороди Героя України.

В Україні сталися певні кадрові зміни в керівництві Збройних сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

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Хто такий Олег Апостол

Полковник Олег Апостол очолює 95-ту окрему десантно-штурмову Поліську бригаду, є Героєм України, кавалером почесної відзнаки "Хрест бойових заслуг" та повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Тепер він став заступником головнокомандувача Збройних Сил України.

Він став учасником бойових дій з 2014 року. Разом із бійцями він чотири рази заходив у Миколаївку на Донеччині і проводив штурмові дії укріпрайонів російських окупантів.

За роки служби він брав участь у ключових бойових операціях: обороняв Луганський аеропорт, звільняв Миколаївську ТЕЦ на Донеччині та пройшов бої за Слов’янськ. Із початку повномасштабного вторгнення керував операціями зі звільнення населених пунктів на Миколаївщині.

З часу свого призначення на посаду командира 95-ї бригади Олег Апостол організовував бойові дії в Серебрянському та Куп’янському лісництвах. Він координував оборонні та наступальні операції на Луганщині, Харківщині та Донеччині. Його 95-та бригада зокрема бере участь в операції Сил оборони України на території Курської області РФ з серпня 2024 року. Бригада захопила Погребки, Хитрівку та Камишевку у Курській області.

Нагадаємо, новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став генерал-майор Михайло Драпатий. Він успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.