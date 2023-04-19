На війні загинув Олег Барна: як згадують військового та екснардепа

На війні загинув військовий та колишній народний депутат Олег Барна. Колеги та побратими згадують, яким був боєць, який віддав життя за Україну.

Міський голова Дніпра Борис Філатов пригадав, що Барна був шаленим у доброму значенні цього слова. Адже він запам'ятався своїми витівками: "Він міг винести з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністра та облаяти журналістів останніми словами".

Дивіться також Загинув Олег Барна: біографія та гучні моменти політичної кар'єри

Справжній, чесний та правильний

Але він був справжнім. Крутим, чесним і правильним. Таких, на жаль, зараз майже не лишилося,

– пригадав Філатов.

Політик зауважив, що Олег Барна завжди прагнув справедливості та міг дати на горіхи кому завгодно.

"Він жив Україною і вболівав за неї. Все своє життя. За Україну він і загинув… Спи спокійно, Великий Лицарю", – написав Філатов.

Нардеп 8 та 9 скликання Верховної Ради Сергій Рудик як колега Олега Барни пригадав, що рівно 4 роки тому вони були в Єрусалимі у складі першої делегації ПЦУ за Благодатним вогнем. Разом вони брали участь у революціях, працювали в парламенті, у 2022 році – пішли в ЗСУ.

Кажуть, що у великі церковні свята на небо йдуть найкращі. Олег був саме таким. Чесним і відвертим на тисячу відсотків. І коли називав Путіна х..лом із трибуни Верховної Ради, коли боровся із ватними політиками, воював з ор**ми,

– пригадав Рудик.



Українська делегація в Єрусалимі (Барна в центрі) / Фото Сергія Рудика

Нардеп також висловив співчуття родині та побратимам та зазначив: "Помстимося і переможемо!".

Сергій Сізоненко відзначив, що Олег Барна був надзвичайною людиною та всім серцем любив Україну: "Був справжнім взірцем мужності та самовідданості".

Я пишаюся нашому знайомству. Щирі співчуття всій родині! Вічна та Світла пам'ять пану Олегу!

– написав Сізоненко.



Олег Барна на війні / Фото з фейсбуку

Земляк загиблого військового Володимир Ханас пригадав, що вони разом понад 20 років спілкувались й навіть лаялись, адже було всяке.

Я нині телефонував тобі, аби привітати з днем народження...Ти не брав трубки...Я матюкався .. Лети в небо…

– написав Ханас.

Військовий Олексій Петров відзначив, що він не знає, яким депутатом був Олег Барна, проте він знає, яким він був громадянином.

"Справжнім сином своєї країни. Коли почалась повномасштабна агресія з боку російських "братів", він взяв зброю до рук та пішов у військо! Ось тут та сама межа, між "а якби, тоді би" і "зробив". Хоча міг би влаштувати істерику, "відпустить мене в Європу", або щось ще придумати… Але. Він. Взяв. Зброю до рук", – написав Петров.

Щирий, справжній, безкомпромісний

Колега колишнього нардепа Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила, що мозок відмовляється вірити, серце стислося каменем…

Щирий, справжній, безкомпромісний, подекуди незграбний у проявах своїх почуттів та емоцій, але Патріот з великої літери, Воїн і Захисник свого, українського, котре надзвичайно цінував і в яке вірив…

– відзначила нардепка.

Вона додала, що співчуває всій родині військового.

Юрій Луценко написав, що Олег Барна був безкомпромісним у своїй правоті, у своїх помилках. Він був учителем фізики та математики й, ставши політиком, все розкладав на дві полиці – українську і ворожу.

"Олег був класичним, без будь-якої домішки чи користі, бандерівцем. І ніщо і ніхто не міг зсунути цю людину-камінь з його позиції. Саме такі люди в усі віки боронили Україну", – відзначив Луценко.

Він пригадав, що Олег Барна боровся проти Кучми в 90-х, був поранений на Майдані 2014 року, пішов у першому загоні добровольців на АТО, де знову був поранений. Після депутатства залишився таким же чорно-білим, радикальним і впертим.

Ми інколи переписувалися. Він жодного дня цієї страшної війни не сумнівався в Перемозі. Сьогодні (18 квітня – 24 Канал) мав бути його день народження. Смертію смерть поправ,

– відзначив Юрій Луценко.

Михайло Паламарчук написав, Олег Барна фактично врятував його маму, свою колегу.

"У час коли черга на КТ легень була тижні, а у лікарнях всі місця зайняті, я не встиг попросити Вас про допомогу, як Ви за декілька хвилин вже повезли мою маму у досить важкому стані на КТ та посприяли виділенні ліжка в лікарні", – написав Паламарчук.

Додав, що ніколи цього не забуде: "Якщо Герой, то це – Ви!".

Ексголова Тернопільської облради та екснардеп Олексій Кайда відзначив, що Олег Барна завжди був у перших лавах, завжди прагнув справедливості.

Спочивай з миром, дорогий побратиме!

– відзначив Кайда.

Петро Порошенко написав, що не віритиме до останнього. П'ятий президент України пригадав, що ще з неділі на понеділок Олег вітав їх з Мариною з Великоднем. Додав також, що брат Степан каже, що бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив. Тож варто чекати й вірити, що Олег живий.

Безкомпромісний, часом різкий та імпульсивний, але щирий, прямий, відвертий і сміливий. Таким Олег Барна був, є і, сподіваюся, залишиться. А ще сьогодні його День народження,

– написав Петро Порошенко.

Народний депутат "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович зауважив: "Олег Барна нині, у день народження мав чути "Многії літа", але звучить заслужене – Вічна пам'ять!".