У боях за Україну загинув вінничанин Олег Губернатор: його брат у лікарні з пораненнями
Джерело:Вінницька міська рада
У запеклих боях під селом Синьківка Харківської області загинув 46-річний вінничанин Олег Губернатор. Він боронив свою країну разом з братом, який також отримав важкі поранення.
Чоловіки боронили Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Вони йшли пліч-о-пліч до останнього.
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Трагічна втрата
У трагічному бою поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області загинув захисник з Вінниці Олег Губернатор. Чоловік встав на захист України ще на початку повномаштабного вторгнення. Він служив у 115-ій окремій механізованій бригаді.
Боронив свою Батьківщину Олег Губернатор разом з рідним братом – Ігорем. Останній бій чоловік прийняв 5 січня – поранення виявилися несумісними з життям. Брат же полеглого воїна також отримав тяжкі травми і наразі проходить лікування.
Брати були разом до останнього дня. Підтримували один одного… Загибель Олега – це для нас усіх велике горе, а тим більше для матері, яка втратила сина,
– розповідає двоюрідний брат полеглого Героя Максим.
Олег Губернатор загинув у бою 5 січня / Вінницька міська рада
Олег Губернатор народився 23 червня 1977 року у Вінниці. До вторгнення він не був дотичним до військової справи. Після закінчення школи вивчився спершу на електромеханіка, згодом здобув юридичну освіту. Втім, за фахом не працював, натомість спробував себе у різних робітничих професіях. Коли його покликала країна – без сумніву пішов на службу.
В останню путь Олега Губернатора провели 16 січня. Воїна поховали на Алеї Слави Сабарівського кладовища.
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