У СЗР спрогнозували, коли Росія буде готова до агресії проти Європи

Після закінчення бойових дій в Україні Росії знадобиться до 2 – 4 років, щоб відновити боєздатність. Після цього вона зможе напасти на інші країни Європи.

Відповідну інформацію повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу у понеділок, 26 травня, передає 24 Канал.

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Які країни під загрозою

Олег Іващенко сказав, що Україна є щитом Європи, і поки російську агресію стримують, інші країни мають час підготуватися до можливої агресії з боку Росії. Він констатував, що плани Росії не змінилися, зокрема щодо інших держав.

Вони хочуть повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни. Але далі – це вже не "можливо", а питання часу в тому, хто буде наступний. Польща, країни Балтії, Північна Європа – у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли й звідки,

– заявив він.

За його словами, за прогнозами розвідки, які поділяють і європейські колеги, після закінчення війни в Україні у Росії буде достатньо від 2 до 4 років, аби відновити власну боєздатність для нової агресії проти решти країн.

"Якщо санкції (проти Росії – 24 Канал) скасують – процес переозброєння піде набагато швидше. Тобто через 2 – 4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії – вже проти Європи", – додав Олег Іващенко.

До слова, у цьому інтерв'ю він також вказав, що мобілізаційний ресурс Росії станом на зараз становить приблизно 25 мільйонів осіб. Однак реально підготовлених для війни людей з військовим фахом значно менше.