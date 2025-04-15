"Йшов освячувати вербу": що відомо про 17-річного Олега, якого вбила російська ракета у Сумах

На Вербну неділю 17-річний Олег Калюсенко йшов до храму освятити вербу, але додому вже не повернувся. Його життя обірвала російська ракета, що вдарила по центру Сум.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Facebook-сторінку "Їх УБИЛА росія".

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Що відомо про загиблого Олега Калюсенка

Унаслідок ракетного удару по Сумах 13 квітня загинув 17-річний Олег Калюсенко.

Його вчора убили російські терористи, ударивши двома ракетами по центру міста. Хлопець йшов до храму освячувати вербу… Олег навчався на слюсаря-ремонтника; електрозварника в ДНЗ Сумський хіміко-технологічний центр ПТО,

– йдеться у повідомленні.

Олег Калюсенко / Фото "Їх УБИЛА росія"

Про загибель Олега також повідомили в "ЕкоДІМ: еколого-натуралістичний відділ Сумського ОЦПО та РТМ".

"Він ще дошкільням почав ходити до школи раннього творчого розвитку "Сонечко", потім був вихованцем гуртків Природа навколо нас, Юні охоронці природи, Екологічна просвіта. Завжди усміхнений, ввічливий, уважний. Дуже любив тварин, допомагав на території навчального закладу доглядати за навчально-дослідною земельною ділянкою, вчився грати на гітарі", – розповіли у дописі.