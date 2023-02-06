Заступнику голови Сумської ОВА обрали запобіжку у справі про розкрадання грошей на відбудову
Джерело:Суспільне
Зарічний суд у Сумах обрав запобіжний захід заступнику голови Сумської ОВА Олегу Клименчукову, якого підозрюють у заволодінні коштами, призначеними на відбудову знищеної інфраструктури Сумської області.
Суд постановив відпустити Олега Клименчукова під особисте зобов'язання. При цьому захисник посадовця сказав, що вони оскаржуватимуть рішення суду.
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Що відомо про рішення суду
Зарічний суд у Сумах випустив під особисте зобов'язання Олега Клименчукова, якого підозрюють у розкраданні коштів, призначених на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини.
Сторона обвинувачення вимагала, щоб його взяли під варту. Прокурор Володимир Нікітченко непокоїться, що підозрюваний може переховуватися від суду, знищити, сховати або спотворити докази, впливати на свідків чи продовжувати вчиняти інші правопорушення.
Натомість сам Олег Клименчуков просив суд відмовити стороні обвинувачення. Посадовець сказав, що переселенець та живе із сім'єю. І що у нього немає власного помешкання ані за кордоном, ані в Україні.
Хочу знаходитися та жити в місті Суми. Прокурор не надав достатніх підстав цих ризиків. Всі позиції слідства – припущення. Якщо мене візьмуть під варту – для мене це сімейна трагедія,
– сказав заступник голови ОВА.
Що відомо про схему у Сумській ОВА
- 2 лютого СБУ викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації.
- За даними слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва організували схему розкрадання коштів, які уряд виділив на відбудову міста Охтирка. За ці гроші повинні були відбудувати: житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також мости і дороги.
- Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. СБУ встановила, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які у 2 – 3 рази перевищували ринкові.
- Придбання цих будматеріалів відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки". Під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 мільйона гривень. Наразі спецслужби проводять експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.
- Клименчукову вручили підозру, йому інкримінують заволодіння в особливо великих розмірах бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Також підозру вручили в.о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.