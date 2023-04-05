Чи буде як з Медведчуком: СБУ про можливий обмін зрадника Кулініча та те, як триває слідство

Начальника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча затримали влітку 2022 року за підозрою у держзраді. Досудове розслідування у його справі нарешті завершилось. Також у СБУ та ДБР розповіли, чи можливо обміняти ймовірного колаборанта, скажімо, на українських захисників.

У середу, 5 квітня, радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян та речник СБУ Артем Дехтяренко дали спільний брифінг з нагоди закінчення досудового розслідування щодо справи Кулініча. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію заходу.

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Чи буде як з Медведчуком?

На питання про те, чи можливо, що Кулініча обмінюють, Дехтяренко відповів, що це питання політичне, у той час, коли більш важливим зараз є його юридичний аспект.

Натомість Сапьян згадала про державного зрадника Віктора Медведчука, якого обміняли восени 2022 року на українських захисників, та констатувала, що це рішення не спричинило закриття справи проти кума Путіна.

Тобто, за її словами, навіть якщо Кулініча обміняють, це не означає, що суд закриє проти нього справу.

По Кулінічу. Незалежно від того, яке буде ухвалене політичне рішення (чи буде обмін – 24 Канал), справа буде в суді. Вона буде досліджуватись після того, як він ознайомиться з матеріалами. Судові засідання будуть проводитись. І буде вирок,

– наголосила представниця ДБР.

Брифінг щодо справи Кулініча: дивіться запис з ютубу ДБР (про обмін – з 22 хв)

Чи співпрацює Кулініч зі слідством?

У вересні 2022 року додому в Україну повернулись захисники "Азовсталі", які від вересня перебували у ворожому полоні. Власне, їх обміняли на кума Путіна та одного з лідерів уже забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Радниця з комунікацій ДБР зазначила, що Олег Кулініч відмовляється йти на співпрацю зі слідством. Тому інформація та доказова база, яку вдалось зібрати ДБР, – це кропітка робота слідчо-оперативних груп.

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