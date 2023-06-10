"Герой Сизрані": росіяни поширюють фото екснардепа Ляшка, повідомляючи про смерть окупанта

10 червня 2023, 18:42
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Росіяни – майстри у створенні недолугих фейків. Наприклад, у російських групах поширили інформацію про загибель окупанта із Сизрані, але на фото чомусь зображений екснардеп Олег Ляшко.

Відповідний допис з'явився в одній із груп Самари в російських соцмережах, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що цей пост видалили після того, як недолугий фейк почали висміювати в мережі.

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Недолугий фейк росіян з використанням фото екснардепа

Росіяни вирішили опублікувати допис про загибель окупанта Алєга Лєщєнкова із Сизрані, який загинув під Бахмутом у січня цього року. У допис додати світлини екснардепа Олега Ляшка, який минулої осені вступив до лав Збройних Сил України.


Допис росіян зі світлинами Олега Ляшка / Скриншот з мережі

Цей фейк одразу ж розлетівся мережею і викликав бурхливу реакцію українців. Цікаво, що через кілька годин оригінальний допис зник.

Допис з фейком зник / Скриншот

Сам екснардеп поки ніяк не відреагував на поширений росіянами фейк.

Статистика втрат ворога

Найцікавіше в історії з поширеним фейком те, що якщо шукати на російських ресурсах новини, то окупанта Алєга Лєщєнкова із Сирзрані навіть не знайти. І це дивно, адже ЗСУ вже ліквідували понад 200 тисяч загарбників – для чого їм вигадувати людей для некрологів, якщо матеріалу на кілька років уперед.

За даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення наші воїни ліквідували та знищили:

  • близько 214 660 загарбників;
  • 3 909 танків;
  • 7 607 бойових броньованих машин;
  • 3 717 артилерійських систем;
  • 600 реактивних систем залпового вогню;
  • 362 засоби ППО;
  • 314 літаків;
  • 299 гелікоптерів;
  • 3 263 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 1 176 крилатих ракет;
  • 18 кораблів та катерів;
  • 6 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 507 одиниць спеціальної техніки.

Автор: Іван Магуряк