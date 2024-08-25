У Росії помер головний конструктор "Іскандерів" Мамалига

У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу "Іскандер-М" Олег Мамалига. Він пішов з життя на 92 році.

Про це пишуть росЗМІ, а також підтверджує НВО "Високоточні комплекси". Відомо, що Мамалига був не лише конструктором "Іскандерів", а й працював над іншим видом озброєння.

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У Росії помер конструктор "Іскандер-М"

Головний конструктор оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" Олег Мамалига помер. Йому було 91 рік.

Відомо, що Мамалига брав участь у розробці й іншого озброєння. Зокрема, він працював над радянськими протитанковими ракетними комплексами "Джміль" та "Малютка", брав участь у розробці міжконтинентальної ракети "Гном", а також тактичних та оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Точка", "Ока", "Ока-У").



Олег Мамалига – конструктор "Іскандер-М" / Фото з російських соцмереж

Відомо, що Мамалига все життя працював у Коломенському конструкторському бюро машинобудування, яке нині входить до холдингу "Високоточні комплекси" у структурі "Ростеху".

Офіційно про причини смерті Мамалиги в Росії не повідомляли.

Варто наголосити, що ракети типу "Іскандер-М" російські загарбники використовують для ударів по території України. Ворог запускає їх з тимчасово окупованого Криму, а також з Росії. Цієї ночі ворог використовував такий тип озброєння.

Окупанти вдарили "Іскандером" по готелю у Краматорську. Відомо, що внаслідок ракетних ударів постраждали 6 осіб, серед яких – іноземні журналісти (громадяни США і Великої Британії). Зокрема у Reuters повідомили, що у готелі Sapphire зупинилася їхня команда з 6 осіб. Один журналіст вважається зниклим безвісти, а ще двоє – постраждали.

Ба більше, через обстріл Краматорська постраждала й польська журналістка Моніка Андрушевська, яка проїжджала поруч з місцем ракетного удару.