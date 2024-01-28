Назавжди 21: на війні загинув Олег Пташник з Житомирщини

На війні загинув Олег Пташник родом з Житомирщини. Юнаку був лише 21 рік, він був відомий у житомирському Звягелі баскетболіст.

Про втрату повідомили у міськраді. Зазначають, що військовослужбовець Олег Пташник був вихованцем та випускником відділення баскетболу звягельської ДЮСШ, а раніше вчився у гімназії №9.

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Звягельські ДЮСШ та гімназія висловили найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця.

Ніякі слова не зменшать біль утрати, важкої втрати для кожного із нас. Глибоко сумуємо,

– ідеться у повідомленні.



Олег був відомим у своєму місті баскетболістом / Фото з соцмереж

Прощання з героєм сьогодні

Олег був вірний військовій присязі і загинув у бою, захищаючи Батьківщину.

За повідомленням міської влади, поховання воїна пройде на кладовищі по вулиці Василя Стуса. Жителів громади закликали долучитись до церемонії прощання та поховання.

Олегу був всього 21 рік / Фото з соцмереж

Прощання із загиблим Героєм відбудеться 28 січня на території Свято-Михайлівської православної церкви.

Втрати України у війні

На щиті з передової повернувся відомий уболівальник Динамо Дмитро Іванов.

25 січня стало відомо, що війна з російськими окупантами забрала життя солдата ЗСУ Петра Свинара з Львівської області.

Внаслідок артобстрілу на Донеччині загинув військовий Дмитро Матвієнко. Чоловік мав ступінь кандидата технічних наук та працював у одного з університетів Черкас.

24 Канал висловлю співчуття рідним та друзям загиблого бійця!