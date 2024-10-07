Замість перемоги тепер говорять про перемовини: як ми обрали стратегію страусів

Усе рідше чути слово "перемога" і все частіше "перемовини". Замість "мобілізації" – "економічне бронювання". Промовляти "демобілізація" скоро стане взагалі протизаконно.

За план перемоги тепер відповідає американський президент Джо Байден, ми вмиваємо руки.

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Фортеця Вугледар виявилось не таким вже й стратегічним містом, а до втрати кожного дня по селу ми вже звикли. Скільки міст ще віддамо до кінця року вже відомо, тому можна починати писати цілий альбом.

При в'їзді в Київ на військовому пікапі тричі підрізають, один раз поморгав аварійкой, а в тебе перед очима досі стоїть відірвана нога побратима. Ти фізично відчуваєш цю прірву і дивишся вниз без страху, бо він залишився десь там в посадці.

Весь фейсбук наповнений фотографіями ліжка із долларів працівника МСЕК та не закритими зборами волонтерів. Згадується "Хрещений батько-2", де вечірка в Гавані продовжувалася, поки в місто не ввійшли війська Кастро.

Ми вже стільки втратили часу, ресурсів та людей, що кардинальні зміни зараз зможуть лише стабілізувати ситуацію в майбутньому. Але ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску – це набагато безпечніше, ніж дивитися правді в очі.