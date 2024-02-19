Мужньо боронив Донеччину: війна забрала життя захисника з Буковини Олега Сверидюка
Джерело:"Клішківці Актуальні"
У війні проти російських окупантів поліг захисник Олег Сверидюк. Чоловік протистояв агресору у Донецькій області.
Сам український був родом з села Шилівці, що у Чернівецькій області. Востаннє дав бій ворогу чоловік тиждень тому.
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Загибель воїна
Війна забрала життя захисника з Буковини Олега Сверидюка. Як повідомляють місцеві ЗМІ, він був старшим навідником механізованого відділення. Він проходив службу у 42-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.
Гірка втрата на передовій – загинув Олег Сверидюк 1981 року народження з Шилівців, який був старшим навідником механізованого відділення однієї з військової частини А4667. Вічні Шана та Пам’ять полеглому у бою,
– пише місцевий паблік.
Олег Сверидюк отримав смертельні поранення / Фото "Клішківці Актуальні"
Свій останній бій він провів у Донецькій області – смертельні поранення отримав 13 лютого
Втрати України
- У бою в Куп'янську поліг український захисник Олександр Смолярчук. Він був родом з Волинської області. До вторгнення росіян чоловік працював у правоохоронних органах, згодом присвятив себе сім'ї. Але вже з початком великої війни він став добровольцем та пішов боронити дім.
- Під час виходу з Авдіївки загинув воїн протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади – Кирило Ульман. У мирному житті чоловік був підприємцем, а п'ять місяців тому оборонець одружився.
- У бою з окупантами у районі Авдіївки загинув 19-річний Назар Янкевич. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення хлопець хотів піти добровольцем, однак його не взяли – тоді йому було 17. Як тільки Назару виповнилося 18 років, він відразу підписав контракт із Третьою штурмовою бригадою.