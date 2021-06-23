Планують на підвищення, – Юрчишин сказав, які посади може обійняти Татаров

Петиція про звільнення Олега Татарова набрала необхідні 25 тисяч підписів. Попри це, ходять чутки, що заступника голови Офісу Президента можуть підвищити.

Для Татарова розглядають 2 посади. Про це в ефірі повідомив член антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин.

Варто прочитати З'явились яскраві особистості, – полковник МВС Кур припустив, хто замінить Авакова

За його словами, за чутками з ОП, якщо Офіс все ж насмілиться "зняти" Арсена Авакова, то Татаров зможе посісти вакантне місце міністра внутрішніх справ.

Але це навряд чи станеться. Адже Аваков – чи не єдина системна людина зі всієї влади. Друга посада, на яку розглядають Татарова (бо вона фактично вакантна) – це керівник Державного бюро розслідувань.

Тому поки що Татарова планують лише на підвищення,

– наголосив Юрчишин.

Доля петиції про звільнення Татарова

Найлогічніше, як відзначив Юрчишин, як максимум – звільнити Татарова, як мінімум – відсторонити його з чинної посади. Адже Президент України Володимир Зеленський обіцяв народовладдя – як один із найголовніших механізмів ухвалення рішень в державі.

"Я думаю, що скоріш за все, справу або затягуватимуть, намагаючись шукати будь-які приводи, або загалом проігнорують. Бо така опція у президента є", – відзначив Юрчишин.

Юрчишин сказав, щоб буде з петицією про звільнення Татарова: дивіться відео

Коротко про петицію щодо звільнення Татарова